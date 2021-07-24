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История не терпит сослагательного наклонения… А собственно, почему?

История не терпит сослагательного наклонения… А собственно, почему?

История не терпит сослагательного наклонения… А собственно, почему? Об «истории без сослагания» слышит, наверное, любой студент истфака по всей нашей необъятной… Но ведь это ужасно скучно! Почему бы не пофантазировать на основе фактов, документов и прочих обширных исторических материалов? Ведь это развивает логическое мышление, методологию, что необходимо и для «классических» исторических исследований.

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