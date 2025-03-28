🥉Напомним, что по итогам 2023 года среди представительных органов муниципальных районов третью строчку рейтинга разделили Алексеевская, Быковская и Новоаннинская районные думы.
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🥉Напомним, что по итогам 2023 года среди представительных органов муниципальных районов третью строчку рейтинга разделили Алексеевская, Быковская и Новоаннинская районные думы.