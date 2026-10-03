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На станции метро «Тульская» загорелся вагон, эвакуировались 250 пассажиров

На станции метро «Тульская» загорелся вагон, эвакуировались 250 пассажиров

На станции метрополитена «Тульская» загорелось подвагонное оборудование поезда, двигавшегося в сторону области.

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