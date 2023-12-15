В аэропорту Симферополь продолжается реконструкция взлётно-посадочной полосы

Заключение Главгосэкспертизы России получили корректировки, внесённые в ранее одобренную проектную документацию по реконструкции взлётно-посадочной полосы, радиотехническому оборудованию и другим объектам аэродрома аэропорта Симферополь.
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