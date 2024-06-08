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Оппозиция требует отставки правительства Польши после скандала со стрельбой

Оппозиция требует отставки правительства Польши после скандала со стрельбой

Председатель оппозиционной партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что после инцидента со стрельбой по нелегальным мигрантам и последующим арестом военнослужащих правительство страны должно подать в отставку.

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