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Военкор Марат Хайруллин. Война как часть мировой экономики

Военкор Марат Хайруллин. Война как часть мировой экономики

Война как часть мирной жизни Инновации часть 1 Для тех, кто находится на фронте, непосредственно в центре событий, хорошо видны детали, свидетельствующие, полагаю, о некоторых глобальных сдвигах, которые произошли в двух наших цивилизациях - российской и европейской.

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