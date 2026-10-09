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Царьград

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Аэропорт Курумоч отменил рейсы в Москву из-за угрозы БПЛА

Аэропорт Курумоч отменил рейсы в Москву из-за угрозы БПЛА

Угроза атаки беспилотников в Самарской области привела к ночным ограничениям на прием и выпуск самолетов в аэропорту Курумоч, из-за чего 9 октября отменены два рейса между Москвой и Самарой и задержаны еще 19.

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