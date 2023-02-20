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Стал известен состав сборной России на товарищеские матчи с сербскими клубами

Сборная России прилетела в Сербию, где проведет два товарищеских матча с местными клубами. Состав сборной России: защитники Михаил Беленицкий («Нижний Новгород», 20 лет, 204 см), Тимофей Герасимов («Енисей», 25 лет, 197 см), Владислав Емченко («Локомотив-Кубань», 23 года, 194 см), Даниил Касаткин (МБА, 24 года, 198 см), Юрий Умрихин («Самара», 23 года, 190 см), Александр Щербенев («Локомотив-Кубань», 22 года, 187 см), Тимофей Якушин (МБА, 26 лет, 195 см); форварды Антон Квитковских («Локомотив-Кубань», 22 года, 201 см), Андрей Лопатин (МБА, 24 года, 208 см), Илья Платонов (МБА, 24 года, 201 см); центровые Сергей Балашов («Енисей», 26 лет, 206 см), Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань», 22 года, 211 см).

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