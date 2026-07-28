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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Талалаев похож на Гаттузо, считает защитник «Балтики» Муфи: «Я работал с ним, они одинаковые. Андрей Викторович дает огромный заряд мотивации, что каждому хочется чуть ли не драться»

Защитник «Балтики» Фахд Муфи рассказал, на кого из тренеров похож Андрей Талалаев , возглавляющий калиниградскую команду.

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