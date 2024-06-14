🇷🇺🇺🇦 Авдеевское направление: продвижение ВС РФ за неделю Российские войска продолжают вести штурмовые действия сразу на нескольких участках Авдеевского направления.
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🇷🇺🇺🇦 Авдеевское направление: продвижение ВС РФ за неделю Российские войска продолжают вести штурмовые действия сразу на нескольких участках Авдеевского направления.
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