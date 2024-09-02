Каратистки из Жулебина привезли золото с чемпионата мира

Одиннадцатиклассница Дарья Лаврентьева и восьмиклассница Диана Кононихина из школы №1793 в Жулебине стали чемпионками мира по киокушин каратэ на 4-м детско-юношеском чемпионате мира, который прошёл в Казахстане.