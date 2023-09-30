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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Астон Вилла» может разорвать контракт с техническим спонсором из-за жалоб игроков на форму

По информации The Telegraph, «Астон Вилла» уже провела переговоры с компанией по поводу расторжения контракта после этого сезона.

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