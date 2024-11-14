Россиян предупредили об опасности открытых окон в подъездах

Открытые окна в подъездах многоквартирных домов могут ощутимо увеличить расходы семей. Об опасности лишних трат предупредил россиян член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, пишет РИА Новости.
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