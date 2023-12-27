Деды Морозы спустились к детям-пациентам с крыши больницы в Орле

Накануне, акция «Десант Дедов Морозов» прошла в НКМЦ им. З.И.Круглой. Спасатели-добровольцы в костюмах главного персонажа Нового года по тросам спустились с крыши к окнам палат и подарили маленьким пациентам праздничное настроение и подарки.