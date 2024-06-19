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Дело экс-командира армии Ивана Попова. Куда уходила гуманитарная помощь? В карман офицеру или на нужды наших ребят

Дело экс-командира армии Ивана Попова. Куда уходила гуманитарная помощь? В карман офицеру или на нужды наших ребят

9K прочитали В последнее время идет зачистка в министерстве обороны нашей страны. Один арест сменяет другой и все как один утверждают, что они ни в чем не виноваты.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
По тексту ни слова о &quot;гуманитарной помощи&quot;, что фигурирует в заголовке? Или это, как обычно - другое? При3,14здели для красного словца? Ничего нового по этому делу не написано - те же яйца, только в профиль. Шлакоблохеры, хреновы...
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15 час.
Александр Лагуткин
&quot;Следствие обратилось в 235-й гарнизонный военный суд с ходатайством изменить меру пресечения экс-командующему 58-й армией ВС РФ Ивану Попову с СИЗО на домашний арест.&quot;                                      Не адвокаты, а следствие обратилось, а суд отказал!  Это вообще  юридический нонсенс! Видимо осталась власть и возможности у того, кому Иван Попов в глаза высказал правду о воровстве, некомпетентности и предательстве! За то же самое убили и Пригожина с его командирами-героями!
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15 час.

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