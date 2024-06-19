Дело экс-командира армии Ивана Попова. Куда уходила гуманитарная помощь? В карман офицеру или на нужды наших ребят

По тексту ни слова о "гуманитарной помощи", что фигурирует в заголовке? Или это, как обычно - другое? При3,14здели для красного словца? Ничего нового по этому делу не написано - те же яйца, только в профиль. Шлакоблохеры, хреновы...

Александр Лагуткин

"Следствие обратилось в 235-й гарнизонный военный суд с ходатайством изменить меру пресечения экс-командующему 58-й армией ВС РФ Ивану Попову с СИЗО на домашний арест." Не адвокаты, а следствие обратилось, а суд отказал! Это вообще юридический нонсенс! Видимо осталась власть и возможности у того, кому Иван Попов в глаза высказал правду о воровстве, некомпетентности и предательстве! За то же самое убили и Пригожина с его командирами-героями!