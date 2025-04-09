В столице бывшему заместителю начальника управления транспортной безопасности Росморречфлота предъявлено обвинение в получении взятки

Следователем Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации расследуется уголовное дело в отношении бывшего должностного лица Росморречфлота, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.
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