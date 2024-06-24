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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Босс концерна «Мерседес»: «Ферстаппен хорошо бы смотрелся в серебряном»

Исполнительный директор группы «Мерседес» Ола Каллениус сообщил, что был бы рад увидеть лидера «Ред Булл» Макс Ферстаппена в других цветах.

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