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«Арсенал» может возобновить интерес к Йылдызу после несостоявшегося трансфера Винисиуса. Лондонцы делали запрос по вингеру «Юве» в июне

«Арсенал» ищет нового левого вингера после несостоявшегося трансфера Винисиуса Жуниора . Вчера бразильский футболист продлил контракт с « Реалом » на 6 лет.

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