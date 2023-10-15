Орбакайте сделала шокирующее заявление о детях Пугачевой!Звездная мать – не всегда хорошая. Поклонников певицы ждал сюрприз, ведь Кристина Орбакайте впервые за всю карьеру решила рассказать о своем младшем брате и сестре.
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