Орбакайте сделала шокирующее заявление о детях Пугачевой!Звездная мать – не всегда хорошая. Поклонников певицы ждал сюрприз, ведь Кристина Орбакайте впервые за всю карьеру решила рассказать о своем младшем брате и сестре.