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Китай

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Китай разрабатывает новые правила маркировки контента, созданного с помощью искусственного интеллекта

Пекин, 14 сентября /Синьхуа/ -- Государственная канцелярия интернет-информации КНР /CAC/ опубликовала проект правил по стандартизации маркировки синтетического контента, созданного с помощью искусственного интеллекта, для защиты национальной безопасности и общественных интересов.

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