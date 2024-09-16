Китай разрабатывает новые правила маркировки контента, созданного с помощью искусственного интеллекта

Пекин, 14 сентября /Синьхуа/ -- Государственная канцелярия интернет-информации КНР /CAC/ опубликовала проект правил по стандартизации маркировки синтетического контента, созданного с помощью искусственного интеллекта, для защиты национальной безопасности и общественных интересов.
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