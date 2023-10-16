Автохром Люмьер — цветные фотографии начала XX века

Несмотря на то, что изобретенный в 1890-х годах кинематограф пользовался успехом, а платные показы черно-белых и цветных фильмов собирали зрителей по всему миру, Луи и Огюст Люмьер посчитали кино делом бесперспективным и занялись цветной фотографией.
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