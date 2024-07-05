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Не кофе, а «помои»: названы марки, которые не стоит брать даже по акции

Не кофе, а «помои»: названы марки, которые не стоит брать даже по акции

Не кофе, а «помои»: названы марки, которые не стоит брать даже по акции Юлия ЧелкановаНедавние исследования показали, что не все марки кофе способны порадовать своих потребителей и обеспечить им высокое качество напитка.

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