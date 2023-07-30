Медведев пригрозил ядерным оружием в ответ на успех контрнаступления Киева

Угрозы угрозами, но укробандерьё не успокаивается, ночью ударив по Москве. Поэтому нужны более радикальные меры, чтобы нацистов больше не было на планете!

Г

Галина

Медведев в розовых очках как всегда.Когда вернётся в реальность,то увидит,что у власти нет политической воли даже на то,чтобы прекратить поставки урана в сша или на украину,тогда бы война закончилась за три дня.Так сказал учёный, физик-ядерщик Острецов.Даже на это не хватает смелости.Нигер и тот прекратил поставки урана и золота во Францию.А нам значит легче ядерной дубинкой размахивать,чем просто остановить поставки.