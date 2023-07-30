ВС РФ, отражая контрнаступление, «предотвращают мировой конфликт».фото: kremlin.ru--> Если бы наступление украинских войск удалось, то Москве пришлось бы пойти на применение ядерного оружия, предупредил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
Медведев пригрозил ядерным оружием в ответ на успех контрнаступления Киева
Комментарии
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СМ
Сергей Матвеенко
Угрозы угрозами, но укробандерьё не успокаивается, ночью ударив по Москве. Поэтому нужны более радикальные меры, чтобы нацистов больше не было на планете!
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1 д.
ВФ
Валерий Фисенко
Всё бла бла бла.Когда действия будут?
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10 час.
Г
Галина
Медведев в розовых очках как всегда.Когда вернётся в реальность,то увидит,что у власти нет политической воли даже на то,чтобы прекратить поставки урана в сша или на украину,тогда бы война закончилась за три дня.Так сказал учёный, физик-ядерщик Острецов.Даже на это не хватает смелости.Нигер и тот прекратил поставки урана и золота во Францию.А нам значит легче ядерной дубинкой размахивать,чем просто остановить поставки.
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1 час.
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