Медвежий угол

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Русские мужики объединились против мигрантов. Поодиночке не справиться

Русские мужики объединились против мигрантов. Поодиночке не справиться

С ростом числа мигрантов-дебоширов в Мурино, жители сами объединились в народные дружины. Поскольку иного варианта просто нет - поодиночке не справиться.

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Комментарии
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Ирина52
Напротив. Национальную рознь разжигают те, кто превращает людей планеты в неокочевников, разрушая государственность и лишая работы там,где люди живут. Это КАПИТАЛИЗМ во всем его непотребстве.
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