Русские мужики объединились против мигрантов. Поодиночке не справиться

С ростом числа мигрантов-дебоширов в Мурино, жители сами объединились в народные дружины. Поскольку иного варианта просто нет - поодиночке не справиться.
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