Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

111 подписчиков

Роб Пелинка о продлении Дэвиса: «Это прекрасный день. Мы сохранили одного из самых доминирующих двусторонних игроков»

Генеральный менеджер «Лейкерс» Роб Пелинка выступил с заявлением в связи с продлением контракта с форвардом Энтони Дэвисом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх