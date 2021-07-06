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Винс Картер: «Яннис старается развивать бросок, поэтому ему приходится делать это во время игр»

Бывший игрок НБА, ныне эксперт Винс Картер объяснил, почему лидер «Бакс» Яннис Адетокумбо продолжает бросать во время матчей, хотя этот аспект игры не является его сильной стороной.

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