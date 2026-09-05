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Царьград

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Игорь Краснов назвал судебные системы БРИКС гарантом стабильности

Игорь Краснов назвал судебные системы БРИКС гарантом стабильности

Председатель Верховного суда России Игорь Краснов на форуме БРИКС в Нью-Дели заявил о ключевой роли судебных систем стран в обеспечении стабильности и справедливости в многополярном мире, подчеркнув важность новых идей для улучшения правосудия.

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