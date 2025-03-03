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Туристы массово устремились в один город России на 8 марта

Туристы массово устремились в один город России на 8 марта

«Отелло»: На 8 марта россияне планируют отдых в Санкт-Петербурге Российские туристы массово устремились в Санкт-Петербург на 8 Марта, на Северную столицу приходится 14 процентов всех бронирований на праздничные выходные.

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Комментарии
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Evgenija Palette
ОЧИСТИТЬ ПЕТЕРБУРГ В КОРОТКИЕ СРОКИ ОТ АЗЕРОВ, ПРОНИКШИХ УЖЕ ВО ВСЕ СФЕРЫ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЖИЗНИ... ЭТИ ТУРКИ ПУСТЬ ВАЛЯТ К СЕБЕ. А С НЕУГОМОННЫХ ТУРИСТОВ БРАТЬ МЗДУ ЗА &quot;АМОРТИЗАЦИЮ&quot;.... Чтобы ни китайцев. ни малайцев у самых берегов Балтийского моря...!
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23 час.
Сергей Андросов
Губер родом из Баку, вот с кого начинать надо.
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22 час.
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