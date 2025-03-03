Туристы массово устремились в один город России на 8 марта

Evgenija Palette

ОЧИСТИТЬ ПЕТЕРБУРГ В КОРОТКИЕ СРОКИ ОТ АЗЕРОВ, ПРОНИКШИХ УЖЕ ВО ВСЕ СФЕРЫ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЖИЗНИ... ЭТИ ТУРКИ ПУСТЬ ВАЛЯТ К СЕБЕ. А С НЕУГОМОННЫХ ТУРИСТОВ БРАТЬ МЗДУ ЗА "АМОРТИЗАЦИЮ".... Чтобы ни китайцев. ни малайцев у самых берегов Балтийского моря...!