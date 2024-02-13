Байден признал, что в секторе Газа с 7 октября погибли свыше 27 тысяч жителей

Президент Соединенных Штатов Джо Байден, который ранее оспаривал достоверность палестинских данных о потерях в секторе Газа, признал то, что на территории анклава с 7 октября погибли свыше 27 тысяч жителей.
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