В облцентре впервые состоялись Всероссийские соревнования по самбо «Непобедимый»

Участников приветствовал депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Неверов В Смоленске впервые прошли Всероссийские соревнования по самбо среди мужчин «Непобедимый», посвященные памяти заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера СССР, одного из основателей самбо и уроженца Смоленска – Анатолия Харлампиева.