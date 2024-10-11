В облцентре впервые состоялись Всероссийские соревнования по самбо «Непобедимый»

Участников приветствовал депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Неверов В Смоленске впервые прошли Всероссийские соревнования по самбо среди мужчин «Непобедимый», посвященные памяти заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера СССР, одного из основателей самбо и уроженца Смоленска – Анатолия Харлампиева.
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