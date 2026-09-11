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Царьград

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Игорь Брынцалов: Светлана экономит 250 млн рублей в здравоохранении

Игорь Брынцалов: Светлана экономит 250 млн рублей в здравоохранении

В Подмосковье голосовой робот Светлана замещает до 600 операторов в здравоохранении, экономя 250 млн рублей в год.

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