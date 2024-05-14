Алуштинцы простились с бойцом спецоперации

В Алуште простились с Игорем Куверкиным, бойцом специальной военной операции. Боец был известен своим добрым сердцем и ответственным отношением к обязанностям, отмечает глава администрации Алушты Галина Огнёва.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии