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Силаев в 1-м выставочном матче за «Нью-Джерси»: 2 броска, 5 хитов и «+1» за 16:52 против «Айлендерс»

Защитник « Нью-Джерси » Антон Силаев принял участие в выставочном матче с « Айлендерс » (2:1).  20-летний россиянин провел на льду 16 минут 52 секунды (5-й показатель среди защитников «Девилс»), в том числе 1:08 – в меньшинстве.

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