Более 30 человек погибли при взрыве после утечки газа в ресторане в КНР

По меньшей мере 31 человек погиб и семеро пострадали при взрыве в ресторане в Китае. Происшествие случилось в 20:40 по местному времени (15:40 по московскому) в городе Иньчуань, являющемся центром Нинся-Хуэйского автономного района на севере страны.