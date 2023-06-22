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Более 30 человек погибли при взрыве после утечки газа в ресторане в КНР

Более 30 человек погибли при взрыве после утечки газа в ресторане в КНР

По меньшей мере 31 человек погиб и семеро пострадали при взрыве в ресторане в Китае. Происшествие случилось в 20:40 по местному времени (15:40 по московскому) в городе Иньчуань, являющемся центром Нинся-Хуэйского автономного района на севере страны.

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