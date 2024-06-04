Чем хорошо сегодняшнее информационное общество, так это отсутствием границ. Даже "простой мент", как он сам себя представил, может дать ответ министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, который весьма озабочен массовыми увольнениями в органах.
Полицейские массово увольняются. Почему? Ответ главе МВД Колокольцеву дал "простой мент"
Комментарии
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Маша Петрова
ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ, потому что ПЕРЕД ЗАКОНОМ ВСЕ РАВНЫ !!! и чтобы никаких "ещё ровнее" больше никогда в нашей стране не было !!! Натворил- отвечай перед законом ! Хоть ты бомж, простой работяга или папа римский! Тогда бывшие ЧЕСТНЫЕ сотрудники опять вернутся на службу!
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53 мин.
Михаил Молчев
Вы Оруэлла читали? "Скотный двор" в частности? Все на скотном дворе равны, но некоторые "равнее". Знаете, что меня недавно убило? Ко мне пришел новый участковый просто для того, чтобы представиться и оставить свою визитку! Такого не случалось за последние 20 лет, если не больше. И не Колокольчика в этом заслуга. Он может только звонить и то попусту.
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32 мин.
Л
Леонид
Лина, мы с Вами настолько синхронно мыслим, что прочитав Ваш комментарий, я не вижу что еще добавить! Мы живем, увы, в стране находящейся под контролем глобалистов- сатанистов и отсюда все наши беды. Зюганов уже давно называет наше правительство антинародным...
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14 мин.
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