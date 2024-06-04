Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Полицейские массово увольняются. Почему? Ответ главе МВД Колокольцеву дал "простой мент"

Полицейские массово увольняются. Почему? Ответ главе МВД Колокольцеву дал "простой мент"

Чем хорошо сегодняшнее информационное общество, так это отсутствием границ. Даже "простой мент", как он сам себя представил, может дать ответ министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, который весьма озабочен массовыми увольнениями в органах.

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Комментарии
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Маша Петрова
ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ, потому что ПЕРЕД ЗАКОНОМ ВСЕ РАВНЫ !!! и чтобы никаких &quot;ещё ровнее&quot; больше никогда в нашей стране не было !!!   Натворил- отвечай перед законом !  Хоть ты бомж, простой работяга или папа римский! Тогда бывшие ЧЕСТНЫЕ сотрудники опять вернутся на службу!
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53 мин.
Михаил Молчев
Вы Оруэлла читали? &quot;Скотный двор&quot; в частности? Все на скотном дворе равны, но некоторые &quot;равнее&quot;.  Знаете, что меня недавно убило? Ко мне пришел новый участковый просто для того, чтобы представиться и оставить свою визитку! Такого не случалось за последние 20 лет, если не больше. И не Колокольчика в этом заслуга. Он может только звонить и то попусту.
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32 мин.
Л
Леонид
Лина, мы с Вами настолько синхронно мыслим, что прочитав Ваш комментарий, я не вижу что еще добавить! Мы живем, увы, в стране находящейся под контролем глобалистов- сатанистов и отсюда все наши беды. Зюганов уже давно называет наше правительство антинародным...
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