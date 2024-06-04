Полицейские массово увольняются. Почему? Ответ главе МВД Колокольцеву дал "простой мент"

Маша Петрова ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ, потому что ПЕРЕД ЗАКОНОМ ВСЕ РАВНЫ !!! и чтобы никаких "ещё ровнее" больше никогда в нашей стране не было !!! Натворил- отвечай перед законом ! Хоть ты бомж, простой работяга или папа римский! Тогда бывшие ЧЕСТНЫЕ сотрудники опять вернутся на службу!

Михаил Молчев Вы Оруэлла читали? "Скотный двор" в частности? Все на скотном дворе равны, но некоторые "равнее". Знаете, что меня недавно убило? Ко мне пришел новый участковый просто для того, чтобы представиться и оставить свою визитку! Такого не случалось за последние 20 лет, если не больше. И не Колокольчика в этом заслуга. Он может только звонить и то попусту.