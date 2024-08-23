Представлен совершенно новый внедорожник Skoda Kylaq

Skoda сообщила, что совершенно новый компактный внедорожник получит название Kylaq. Оно происходит от санскритского слова, которое означает «кристалл», отражая как безупречные качества автомобиля, так и его вдохновение.
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