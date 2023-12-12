Заседание Совета по инвестиционной деятельности при администрации г. Южно-Сахалинска прошло на Сахалине

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Сахалинской области Андрей Коваленко продолжает работу в муниципальных образованиях региона в целях создания конструктивного диалога между властью и бизнесом.
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