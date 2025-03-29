Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Астроном рассказал, где в России лучше всего будет видно солнечное затмение

Астроном рассказал, где в России лучше всего будет видно солнечное затмение

Заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе рассказал, где в России лучше всего будет видно предстоящее солнечное затмение, и как его лучше наблюдать, чтобы не нанести ущерб зрению.

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