Астроном рассказал, где в России лучше всего будет видно солнечное затмение

Заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе рассказал, где в России лучше всего будет видно предстоящее солнечное затмение, и как его лучше наблюдать, чтобы не нанести ущерб зрению.
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