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Аргументы недели

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Современные новостройки: радость от нового жилья часто омрачается его существенными недоделками

Современные новостройки: радость от нового жилья часто омрачается его существенными недоделками

Хрущёвки, которым отвели 25 лет жизни, стоят по 60–70 лет. Монолитные дома 2010-х годов через десять лет демонстрируют проблемы, которых в советском жилье не было.

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