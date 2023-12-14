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Премьер Бельгии объяснил отказ Орбана от права вето на саммите ЕС

Премьер Бельгии объяснил отказ Орбана от права вето на саммите ЕС

global Look Press / Keystone Press Agency Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил, что в ходе саммита ЕС о начале переговоров о вступлении в объединение Украины венгерский премьер Венгрии Виктор Орбан не использовал право вето из-за решительного настроя других 26 членов сообщества, сообщила газета The Washington Post.

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