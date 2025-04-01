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Царьград

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Москва обещает жесткий ответ на высылку дипломатов из Молдавии

Москва обещает жесткий ответ на высылку дипломатов из Молдавии

Деградация двусторонних отношений происходит под внешним влиянием – Захарова.Москва ответит на высылку трех сотрудников своего посольства из Кишинева, заявили в Министерстве иностранных дел России.

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