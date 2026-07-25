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NYT: новый лидер Ирана хочет получить ядерную бомбу и отомстить

NYT: новый лидер Ирана хочет получить ядерную бомбу и отомстить

В настоящее время третий верховный лидер (рахбар) Ирана Моджтаба Хаменеи, вступивший в должность 8 марта 2026 года, более решительно настроен создать ядерное оружие, чем его отец – Али Хаменеи, убитый в результате ракетного удара израильской авиации по резиденции в Тегеране 28 февраля 2026 года в ходе совместной военной операции США и Израиля.

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