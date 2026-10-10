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Овечкин в центре внимания: от разговоров с Трампом до последнего сезона в НХЛ

Александр Овечкин — это не просто имя, а настоящая легенда мирового хоккея. И, оказывается, его имя звучало даже в разговоре между президентами России и США.

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