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Пункт-А

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Доминирование – не результат: астраханский «Волгарь» вновь споткнулся о ничью

Доминирование – не результат: астраханский «Волгарь» вновь споткнулся о ничью

Хотя имел огромное голевое преимущество. Сегодня в Астрахани в рамках 13-го тура первенства Второй лиги дивизиона А (группа «Золото») местный «Волгарь» принимал новосибирскую «Сибирь».

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