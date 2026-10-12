Доминирование – не результат: астраханский «Волгарь» вновь споткнулся о ничью

Хотя имел огромное голевое преимущество. Сегодня в Астрахани в рамках 13-го тура первенства Второй лиги дивизиона А (группа «Золото») местный «Волгарь» принимал новосибирскую «Сибирь».
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