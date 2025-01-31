Сайт города Актау
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сайт города Актау

104 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Эльдар Алиев
    Уже не знают что придумать и с людей денег содрать! Сидят и думаю как бы нажитьсяШтраф за прогрев ...
  • Evgeniy LeV
    А что, кроме Мангистау нигде больше не "страдают" от интернет-мошенничества? Или там люди "особенные", и страдают бол...Как жителям Манги...
  • Eduard
    Ещё раз всем пишу:"Обещать что угодно можно хоть триллион,а платить извините"!Срок ое точно "заработал"!Казахстанца задер...

За установленный спецсигнал на автомобиле оштрафовали жителя Мангистау

За установленный спецсигнал на автомобиле оштрафовали жителя Мангистау

Тупкараганский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении К. В  отношении мужчины составили  протокол об  административном правонарушении предусмотренного частью 1 статьей 603 КоАП (Нарушение правил установки на транспортном средстве устройств для подачи специальных световых и (или) звуковых сигналов).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх