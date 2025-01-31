За установленный спецсигнал на автомобиле оштрафовали жителя Мангистау

Тупкараганский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении К. В отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении предусмотренного частью 1 статьей 603 КоАП (Нарушение правил установки на транспортном средстве устройств для подачи специальных световых и (или) звуковых сигналов).