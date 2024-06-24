В Петербурге отменили концерт известных бардов Татьяны и Сергея Никитиных

Их концерты отменяются один за другим - в Петербурге не смогут выступить барды Татьяна и Сергей НикитиныБарды Татьяна и Сергей Никитины не смогут выступить в Петербурге - концерт, запланированный на 28 июня, отменили.
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