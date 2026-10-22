© smile23/Shutterstock/FOTODOMСредняя стоимость порции салата «Сельдь под шубой» на четырех человек в России в сентябре снизилась на 1% по сравнению с августом и составила 219 рублей.
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