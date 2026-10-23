OLIVIER MATTHYS/EPA/TASS Заседание Европарламента закончилось конфузом для Урсулы фон дер Ляйен. Словацкий депутат Милан Угрик подверг главу Еврокомиссии настолько жесткой критике, что она покинула зал.
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