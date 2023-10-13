Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • федор
    Терпение нашему министру, а с этими пиндосовскими мразями надо пожестче. Надо везде их долбить и выкидывать начиная с...Даже Лавров не вы...
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Разведчики подкараулили боевиков и сбросили боеприпасы с дронов прямо им в окопы

Разведчики подкараулили боевиков и сбросили боеприпасы с дронов прямо им в окопы

Минобороны Росии публикует кадры боевой работы разведчиков «Южной» группировки войск. Вскрыв расположение опорных пунктов неприятеля, российские бойцы сбросили боеприпасы с беспилотников точно во вражеские окопы, огневые точки и укрытия :  https://tvzvezda.

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