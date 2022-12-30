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Феликс забил в 3-м матче Ла Лиги подряд. Это его рекордная серия в турнире

Феликс забил в 3-м матче Ла Лиги подряд. Это его рекордная серия в турнире

Хавбек «Атлетико» Жоау Феликс забил победный гол в матче чемпионата Испании с «Эльче» (2:0). Португалец поразил чужие ворота в Ла Лиге в 3-й игре подряд – это его рекордная серия в турнире.

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